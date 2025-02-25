"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك

كتبت- منال المصري:

انتشرت خلال الفترة الراهنة رسائل مجهولة على هواتف بعض المواطنين للفوز بهدايا أو الحصول على خصومات بشرط الضغط على الرابط وهو أحد ألاعيب السطو والاحتيال على الأموال التي حذر من البنك المركزي والبنوك بشكل متكرر.

وجاءت الرسائل ضمن تحذيرات البنك المركزي لأبرز ألاعيب الاحتيال من ضمن هذه الرسائل "بمناسبة رأس السنة خصومات تصل إلى 75% عند شراء منتجاتنا أضغط على الرابط التالي واستمتع بالخصم".

والروابط الإلكترونية تعد من أحد أساليب الهاكرز للحصول على بيانات العملاء الشخصية أو البنكية لاستخدامها بشكل غير قانوني للسطو على الحسابات.

وحذر المركزي العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي شخص أو عبر الروابط والتطبيقات الإلكترونية غير الموثوق فيها.

كما شدد على عدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفين بالبنك للحصول على بياناتهم بحجة عملية التحديث تجنبا لتوقف الحساب مؤكدا عدم اتصال البنوك بالعملاء للحصول على أي بيانات لأرقام بطاقات الدفع الخاصة بهم.

كما حذر من أي تعامل مع رسائل أو إيميلات تدعي حصوله على جائزة مالية كبيرة مشترطة دخوله على الرابط وكتابة بياناته البنكية وهو ما يؤدي وقوعه فريسة للنصب والاحتيال.

وطالب المركزي العملاء بسرعة الاتصال بالبنك التابع له في حال تلقيه أي رسائل أو مكالمات هاتفية تطلب منه البيانات الشخصية وضرورة الحفاظ على سرية البيانات.

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