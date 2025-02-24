سعر الدولار اليوم يرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و 50.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و 50.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء ، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.