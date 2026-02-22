ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، بزيادة 8 قرو ش، و12.74 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك مصر: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.67 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



