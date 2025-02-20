انخفاض الدينار الأردني..أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء ، و 13.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.67 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشًا، و134.49 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.75 جنيه للشراء ، و 71.34 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 162.95جنيه للشراء بتراجع 16 قرشًا ، و 164.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.22 للشراء و 36.29 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة