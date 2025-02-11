مصرف أبو ظبي الإسلامي يستهدف زيادة معدلات التوظيف من 55% إلى 60% خلال العام الحالي

كتبت- منال المصري:

قال محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن المصرف يستهدف زيادة نسبة توظيف الأموال بالمصرف المتمثلة في التمويلات للودائع من نحو 55% حاليا إلى 60% خلال العام الحالي .

وخلال آخر شهرين وصلت نسبة توظيف الأموال بالمصرف 58% قبل أن تتراجع نتيجة زيادة السدادات التي تمت خلال هذه الفترة، وفق ما قاله محمد علي خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وأشار إلى أن زيادة سعر الفائدة خلال العام الماضي انعكس بشكل إيجابي على ربحية البنك مع كفاءة إدارة الأموال مثل باقي البنوك الأخرى.

كان البنك المركزي فع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأكد أن المساهمين في رأس مال البنك لديهم توجه بالتوسع في السوق المصري بفضل النتائج القوية المحققة.

وأشار محمد علي إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يخطط للمشاركة في طرح وزارة المالية صكوك إسلامية بالعملة المحلية خلال العام الجاري، وفق خطة المالية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.