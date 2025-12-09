كتبت- منال المصري:

يتيح البنك الأهلي المصري قرضا للعملاء لتمويل شراء سيارة جديدة بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

ويقدم البنك القرض للعملاء بضمان تحويل الراتب للموظفين في القطاع العام أو الخاص وكذلك لأصحاب المهن والأعمال الحرة الذين لديهم بطاقة ضريبية وسجل ضريبي.

تفاصيل قرض شراء سيارة من البنك الأهلي.

- قيمة التمويل: تصل إلى 5 ملايين جنيه للموظفين في الشركات و3 ملايين جنيه للموظفين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- نسبة التمويل: تصل إلى 100% من سعر السيارة.

-فترة سداد القرض: من عام حتى 7 أعوام.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: يبدأ من 5000 جنيه.

- سن العميل: لا يقل عمر المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.

أما لأصحاب المهن الحرة: لا يقل عمر المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض.

- المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.