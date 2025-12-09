تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.