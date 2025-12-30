تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع.