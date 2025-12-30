إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:31 ص 30/12/2025

سعر الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار الدولار اليوم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الدولار في 10 بنوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية
السعودية: أي مساس أو تهديد لأمن المملكة خط أحمر..ولن تتردد في مواجهته وتحييده