إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:21 ص 03/12/2025

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر اليورو في 5 بنوك خلال اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.42 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا. بنك مصر: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.4 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.39 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.4 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو مقابل الجنيه 5 بنوك خلال تعاملات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بلغوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة