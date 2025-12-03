ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.42 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا. بنك مصر: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.4 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.39 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.4 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.