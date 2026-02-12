إعلان

هشام عز العرب: انضمام حسين عيسى للحكومة يساهم في تسريع برنامج الطروحات

كتب : منال المصري

02:47 م 12/02/2026

هشام عز العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، عن تفاؤله بانضمام حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية للحكومة الجديدة في تسريع برنامج الطروحات.

وأوضح خلال لقائه مع "الشرق"، أن حسين عيسى يساهم بتواجده مع المجموعة الاقتصادية في تسريع برنامج الطروحات الحكومية بعد أن ساهم في فك الارتباط مع قطاع الأعمال العام ونقل العديد من الشركات لصندوق مصر السيادي.

كانت الحكومة قررت إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ 10 سنوات على إنشائها وتحويل الشركات التابعة لها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الجهات الأخرى.

تستهدف الحكومة التخارج من حصص مملوكة لها في بعض الشركات سواء بالبيع المباشر لمستثمرين أو الطرح بالبورصة بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وتقليل ضغط النفقات من على كاهل الدولة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام عز العرب تسريع برنامج الطروحات البنك التجاري الدولي مصر حسين عيسى نائب رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
رياضة محلية

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
رياضة محلية

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
شئون عربية و دولية

بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
زووم

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان