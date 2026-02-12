هشام عز العرب: انضمام حسين عيسى للحكومة يساهم في تسريع برنامج الطروحات

عبر هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، عن تفاؤله بانضمام حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية للحكومة الجديدة في تسريع برنامج الطروحات.

وأوضح خلال لقائه مع "الشرق"، أن حسين عيسى يساهم بتواجده مع المجموعة الاقتصادية في تسريع برنامج الطروحات الحكومية بعد أن ساهم في فك الارتباط مع قطاع الأعمال العام ونقل العديد من الشركات لصندوق مصر السيادي.

كانت الحكومة قررت إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ 10 سنوات على إنشائها وتحويل الشركات التابعة لها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الجهات الأخرى.

تستهدف الحكومة التخارج من حصص مملوكة لها في بعض الشركات سواء بالبيع المباشر لمستثمرين أو الطرح بالبورصة بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وتقليل ضغط النفقات من على كاهل الدولة.