إعلان

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

02:58 م 12/02/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.47 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.75 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك مصر: 55.44 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و 55.72 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.45 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و55.73 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.43 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و55.71 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.45 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و55.7 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه انخفاض سعر اليورو سعر بيع اليورو سعر شراء اليورو سعر اليورو في 5 بنوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أطفال ضحايا الشواحن والماس الكهربائي.. 4 فواجع تهز المحافظات بسبب حرائق
حوادث وقضايا

أطفال ضحايا الشواحن والماس الكهربائي.. 4 فواجع تهز المحافظات بسبب حرائق
محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان
أخبار مصر

محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان
وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
أخبار مصر

وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
لقاء الخميسي عن أزمة زواج عبدالمنصف: "الستر اتشال والطرف الآخر كان فاكر
زووم

لقاء الخميسي عن أزمة زواج عبدالمنصف: "الستر اتشال والطرف الآخر كان فاكر
"عسل حياتي" تثير الجدل.. ومحامي شيرين يحسم التساؤلات حول صفحاتها الرسمية
زووم

"عسل حياتي" تثير الجدل.. ومحامي شيرين يحسم التساؤلات حول صفحاتها الرسمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان