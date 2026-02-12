انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.47 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.75 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك مصر: 55.44 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و 55.72 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.45 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و55.73 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.43 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و55.71 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.45 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و55.7 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.