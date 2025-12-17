إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية التعاملات

كتبت- منال المصري:

09:54 ص 17/12/2025

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، واستقر في 8 بنوك أخرى ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

