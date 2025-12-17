ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية التعاملات
كتبت- منال المصري:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، واستقر في 8 بنوك أخرى ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.