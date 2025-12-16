تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و7 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.