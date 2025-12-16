إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:39 م 16/12/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و7 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

