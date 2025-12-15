كتبت- منال المصري:

قفز صافي الأًصول الأجنبية للبنك المركزي المصري للشهر السادس على التوالي 1.1% خلال نوفمبر إلى نحو 11.9 مليار دولار مقابل نحو 11.75 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، بحسب بيانات المركزي المصري.

تم احتساب سعر الصرف عند 47.27 جنيه في أكتوبر و47.63 جنيه لكل دولار في نوفمبر.

في سبتمبر الماضي عزى البنك المركزي المصري في أحد تقاريره انتعاش فائض صافي الأصول الأجنبية لديه وببنوك مصر إلى انتعاش تدفقات موارد النقد الأجنبي وخاصة من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة.

صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحول إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو الماضي، وذلك لأول مرة منذ نحو 28 شهراً، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها المركزي المصري في مارس.

ويقدم مصراوي تطور فائض صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري في "الرسم التفاعلي" التالي: