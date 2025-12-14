سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.
بنك مصر: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.
بنك القاهرة: 55.59 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و55.85 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.
بنك الإسكندرية: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.92 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.