إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:57 ص 14/12/2025

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك مصر: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.59 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و55.85 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.65 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.92 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة