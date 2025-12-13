المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدا



كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى بيع أذون خزانة محلية أجل 3 و9 أشهر غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه لجمع سيولة لسد عجز الموازنة.



كان البنك المركزي باع أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة يوم الخميس بقيمة 137 مليار جنيه بأكثر من نصف المستهدف.



أذون الخزانة وسندات الخزانة تعد إحدى الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية لجمع سيولة لسد نفقات الحكومة والالتزامات بسبب عجز الموازنة.



لجأت المالية إلى طرح صكوك محلية لأول مرة في تاريخها بداية من نوفمبر الماضي بهدف تنويع مصادر التمويل.