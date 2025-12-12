إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

04:46 م 12/12/2025

سعر اليورو

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.79 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك مصر: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و55.79 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.52 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و55.76 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.56 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و55.79 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.57 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و55.81 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

