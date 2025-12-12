سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال أسبوع
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.