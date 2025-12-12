إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:10 م 12/12/2025

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

