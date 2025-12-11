توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل للتحوط من مخاطر محتملة لضغوط تضخمية مرتقبة العام المقبل.

كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يعقد المركزي آخر اجتماع له خلال 2025 قبل نهاية الشهر الحالي لحسم سعر الفائدة بعد أن خفضها 6.25% على 4 مرات منذ بداية 2025 إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وأشار عبد العال أن تراجع معدل التضخم جاء بشكل طفيف خلال نوفمبر لكن القلق من عودة التضخم للارتفاع مجددا لا يزال قائما وسط زيادة محتملة في الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.

وأوضح أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تدفع المركزي للتريث في الفائدة تجنبا لخروج جزءا من هذه الأموال خارج القطاع المصرفي حتى انتهاء آخر آجل فيها.

كان البنك الأهلي ومصر طرحا شهادة مرتفعة العائد بسعر فائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في يناير 2024 قبل أن يتم وقف العمل بها في أبريل الماضي بعد أن جذبت حصيلة بقيمة 1.3 تريليون جنيه.