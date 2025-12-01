إعلان

البنك الأهلي يتيح فتح حساب توفير للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

كتب : منال المصري

04:42 م 01/12/2025

البنك الأهلي المصري

أتاح البنك الأهلي المصري أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري حساب توفير للشباب تحت اسم "المستقبل" دون احتساب أي رسوم عند فتح الحساب وكذلك إلغاء الحد الأدنى لرصيد فتح الحساب بهدف جذب هذه الشريحة للتعامل مع البنك.

وحساب المستقبل يتم إصدار الحساب للعميل بالبنك بصورة الرقم القومي الخاص به بعد توقيعه على طلب فتح حساب وهو متاح من سن 15 عاما إلى فوق.

تفاصيل الحساب:

- سعر العائد: يتراوح بين 8.5% للعائد الشهري، و8.6% للربع سنوي، و8.65% للنصف سنوي و8.75% للسنوي.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من فوق 3 آلاف جنيه.

- المصاريف الإدارية: مجانا

- مصاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر: مجانا

- إتاحة بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

- إتاحة كشف الحساب الالكتروني من خلال الأهلي نت أو الأهلي موبايل: مجانا.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب: 750 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي (سحب نقدي، حوالات صادرة، خصم حسابي ... إلخ) 90 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لحركات الخصم الشهري ( سحب نقدي، حوالات صادرة، خصم حسابي ... إلخ) 300 ألف جنيه.

- تأمين مجاني علي الحياه للعميل:

- يستحق التامين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد أدنى مبلغ 5000 جنيه و بحد أقصى للتأمين مبلغ 100 ألف جنيه.

- يتم دفع مبلغ التأمين وفقا وأقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاه.

- التأمين ساري للعملاء من سن 15 وحتى 60 سنة.

بشرط ألا يقل سن العميل عن 15 سنة ولا يزيد عن 50 سنة عند بدء التأمين.

