سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

10:49 ص 01/12/2025

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

