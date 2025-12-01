إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:44 ص 01/12/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيهًا للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.82 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و126.39 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.57 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و67.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 154.15 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و155.29 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة