انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيهًا للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.82 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و126.39 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.57 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و67.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 154.15 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و155.29 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.