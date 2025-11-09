كيف دعم الذهب احتياطي مصر من النقد الأجنبي وقفز به لمستوى قياسي؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صعود رصيد الذهب خلال شهر أكتوبر يعد العامل الأساسي في دعم صعود الاحتياطيات الدولية لمصر وحمايتها من التراجع.

خلال شهر أكتوبر ارتفعت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بنحو 538 مليون دولار لتتخطى مستوى 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.

وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الذهب بالاحتياطيات الدولية لدى المركزي المصري ارتفع بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر إلى نحو 16.545 مليار دولار.

فيما انخفضت الأموال السائلة من العملات الأجنبية لدى المركزي بنحو 299 مليون دولار خلال أكتوبر إلى نحو 33.35 مليار دولار.

ورصيد SDRs ارتفع بنحو 135 مليون دولار خلال أكتوبر إلى نحو 179 مليون دولار.

كانت بيانات المجلس العالمي للذهب أظهرت تصدر المركزي المصري المركز 18 على مستوى البنوك المركزية العالمية في شراء الذهب خلال أول 9 شهور من 2025.



بعد صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024 تلقى احتياطي النقد الأجنبي دعما قويا حيث ارتفع بنحو 14.5 مليار دولار خلال آخر 21 شهرا.