إعلان

لأول مرة.. احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتخطى 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر

كتب : منال المصري

11:01 ص 09/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنحو 538 مليون دولار خلال شهر أكتوبر ليقفز إلى مستوى قياسي 50.1 مليار دولار.

بعد صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024 تلقى احتياطي النقد الأجنبي دعما قويا حيث ارتفع بنحو 14.5 مليار دولار خلال آخر 21 شهرا.

حصل البنك المركزي على نحو 12 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي وتسوية صافي المراكز الأجنبية للبنوك من النقد الأجنبي، وفق ما قاله صندوق النقد الدولي في وقت سابق في أحد تقاريره حول مصر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري احتياطيات النقد الأجنبي صفقة رأس الحكمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى يصرف معاش المستحقين عن المتوفي وماهي الشروط والأوراق اللازمة؟
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر