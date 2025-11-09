كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنحو 538 مليون دولار خلال شهر أكتوبر ليقفز إلى مستوى قياسي 50.1 مليار دولار.

بعد صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024 تلقى احتياطي النقد الأجنبي دعما قويا حيث ارتفع بنحو 14.5 مليار دولار خلال آخر 21 شهرا.

حصل البنك المركزي على نحو 12 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي وتسوية صافي المراكز الأجنبية للبنوك من النقد الأجنبي، وفق ما قاله صندوق النقد الدولي في وقت سابق في أحد تقاريره حول مصر.