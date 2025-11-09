تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
سعر صرف الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 للبيع.
بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.