إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:52 ص 09/11/2025

سعر صرف الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 للبيع.

بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار لدولار مقابل الجنيه لدولار في 10 بنوك لبنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر