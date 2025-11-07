36.4 مليون دولار من "أفريكسيم بنك" لـ"سامكو مصر" لبناء استاد في أوغندا

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 36.4 مليون دولار لشركة الوطنية للإنشاءات (سامكو) لبناء استاد "أكي بوا الأولمبي" في أوغندا.

من المتوقع، وفق بيان البنك، أن يستضيف استاد أكي بوا الأولمبي، الواقع في ليرا بأوغندا، بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها أوغندا بالاشتراك مع جارتيها في شرق أفريقيا كينيا وتنزانيا في عرض مشترك.

ومن المتوقع استخدام هذا التسهيل المالي، البالغ قيمته 36.4 مليون دولار، والمُمنوح في إطار برنامج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) التابع لبنك أفريكسيم بنك، والذي يدعم شركات الهندسة والمشتريات والبناء الأفريقية في التقدم بعطاءات للحصول على عقود واسعة النطاق في الدول الأفريقية، لتمويل ودعم شركة سامكو في تصميم وبناء وتطوير مشروع الاستاد، وفي الحصول على المكونات الأساسية اللازمة لنجاح تنفيذ المشروع.

وقّعت على الاتفاقية التمويلية كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي لتنمية التجارة والصادرات البينية الأفريقية في أفريكسيم بنك، والمهندس سامح سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة سامكو.

قالت كانايو أواني إن الصفقة تعكس التزام أفريكسيم بنك الراسخ بتمكين القدرات المحلية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية واسعة النطاق والمعقدة.

وأضافت أن دعم شركة أفريقية للهندسة والتوريد والبناء (EPC) يأتي كجزء من مبادرة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، وتمويل بناء ملعب حديث، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الإبداعية والرياضية في إحدى دولنا الأعضاء (أوغندا).

ومن خلال هذه المبادرة، يهدف أفريكسيم بنك إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير البنية التحتية الإقليمية، وتسهيل استضافة الفعاليات الرياضية المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي ستساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لأوغندا،" وفق ما قالته أواني.

وقال سامح سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة سامكو: "نقدر شراكة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ودعمه لهذا المشروع التاريخي".

وأضاف أن هذا التعاون يعكس التزامنا الاستراتيجي بتوسيع حضورنا في جميع أنحاء أفريقيا، وتعزيز دورنا في تقديم حلول بنية تحتية فعّالة ونتطلع إلى علاقة طويلة الأمد ومفيدة للطرفين مع البنك، تدفع عجلة النمو والتنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة."

سيساعد المشروع على ترسيخ مكانة شركة سامكو كشركة مقاولات أفريقية رائدة قادرة على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق مدعومة حكوميًا في جميع أنحاء القارة. يدعم مرفق التمويل شركة سامكو في توسيع عملياتها في جميع أنحاء أفريقيا.