سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:20 م 07/11/2025

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.6 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

