ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.42 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و54.64 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك مصر: 54.42 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و54.61 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك القاهرة: 54.37 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 54.41 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و54.64 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.42 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.