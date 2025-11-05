أعلن البنك المركزي المصري موافقة مجلس الوزراء على سريان العمل بأسعار العائد 3% و8% بمبادرات التمويل العقاري للعملاء السابقين.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن البنك المركزي أبلغ البنوك اليوم باستمرار تطبيق أسعار الفائدة (3% و 8%) على أساس متناقص سنويا على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام (1 و2 و3) السابق طرحها لمنخفضي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025.

ويأتي ذلك القرار تيسيراً على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين قاموا بالفعل بالتقدم للحجز في وقت سابق لتعديل أسعار العائد التي تمت مؤخرا.

الشهر الماضي قرر مجلس الوزراء رفع سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 8 و 12% على أساس متناقص بدلاً من 3% و 8%.