ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.19 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و125.76 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء، بزيادة 3 قروش، و13.03 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 66.23 جنيه للشراء، و66.94 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 153.3 جنيه للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و154.33 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا.