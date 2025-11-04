118 مليار جنيه حصيلة الضرائب من عوائد أذون وسندات الخزانة في 3 أشهر

زادت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة 27.7% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 118.1 مليار جنيه، وفقا للتقرير الشهري الصادر لوزارة المالية.

تقر المالية ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة دون المساس بالأصل بواقع 20% على المستثمرين المصريين و15% على المستثمرين العرب و10% على الأجانب.

وبحسب التقرير، فإن الحصيلة الضريبية من قناة السويس ارتفعت بنحو 33.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 30 مليار جنيه بزيادة 7.5 مليار جنيه في 3 أشهر.\

فيما صعدت حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 39.8% إلى 16.4 مليار جنيه.

كما قفزت حصيلة مصر من إجمالي الضرائب بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 566.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، وفق تقرير وزارة المالية.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعادل نحو 87.8% من إجمالي الإيرادات.