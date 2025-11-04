التمويل الدولية تقدم تسهيلا بـ 10 ملايين دولار للتجاري وفا بنك إيجيبت

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي لدعم تنمية القطاع الخاص، تقديم تسهيلا ائتمانيا بقيمة 10 ملايين دولار للتجاري وفا بنك إيجيبت.

وبحسب بيان المؤسسة اليوم، فإن التسهيل يهدف إلى تقاسم المخاطر بالعملة المحلية بقيمة 10 ملايين دولار لتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستغطي مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان على محفظة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من التجاري وفا بنك إيجيبت التي تصل إلى ما يعادل 20 مليون دولار بالجنيه (حوالي 100 مليون جنيه مصري وقت نشر هذا التقرير)، وفق البيان.

وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 25% من القروض للشركات المملوكة للنساء، و50 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الأكثر احتياجا.

وقال معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجاري وفا بنك إيجيبت، إن هذه الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام في مصر.

وأشار إلى أنه تقاسم المخاطر سيحسن من فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ويعزز دورها في دعم نمو اقتصاد أخضر ومرن وشامل.

وقال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، إن شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع التجاري وفا بنك إيجيبت ستطلق تمويلا جديدا للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال ومؤسسات الأعمال في المجتمعات الأكثر احتياجا.

وأوضح أن هذا البرنامج سيساعد على النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المصري.