ارتفاع الريال السعودي.. أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:39 ص 04/11/2025

أسعار العملات العربية.

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما انخفض سعر الدينار الكويتي، فيما استقر سعر عملتين، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم


سعر الريال السعودي: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.


سعر الدينار البحرينى: 123.9 جنيه للشراء، و125.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.


سعر الدينار الأردنى: 66.08 جنيه للشراء، و66.79 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


سعر الدينار الكويتى: 152.94 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و154.01 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

عملات عربية ارتفاع الريال السعودي 6 عملات عربية تعاملات اليوم

