

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما انخفض سعر الدينار الكويتي، فيما استقر سعر عملتين، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.



سعر الدينار البحرينى: 123.9 جنيه للشراء، و125.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.



سعر الدينار الأردنى: 66.08 جنيه للشراء، و66.79 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



سعر الدينار الكويتى: 152.94 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و154.01 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.