إعلان

بعد تحييد آثر سعر الصرف.. أرباح بنك أبو ظبي الأول ترتفع 8% في 9 أشهر

كتب : منال المصري

02:28 م 30/11/2025

بنك أبوظبي الأول مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر زيادة صافي الأرباح بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف بنسبة 8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي ليصل إلى 13.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية ونجاح الاستراتيجية المعتمدة لتعزيز القيمة المستدامة من العمليات الأساسية.

وبحسب النتائج المالية وفقا لبيان البنك اليوم، فإن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 472.4 مليار جنيه فيما نمت محفظة القروض بنسبة 24% إلى 176.5 مليار جنيه، بما يعكس دور البنك المحوري في دعم خطط النمو الاقتصادي وتوفير التمويل للقطاعات الحيوية.

كما واصل البنك تعزيز قاعدة الودائع، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20% خلال أول 9 أشهر لتصل إلى 310.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من جانب العملاء في البنك وقدرته على جذب الودائع والحفاظ عليها وسط بيئة مصرفية شديدة التنافسية.

وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 19% لتصل إلى 71.9 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مما يعزز قاعدة رأسمالية قوية تدعم خطط البنك التوسعية.

كما سجّل البنك صافي دخل من العمولات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بنمو بلغ 25% على أساس سنوي، بما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك أبوظبي الأول مصر أرباح بنك أبو ظبي الأول سعر الصرف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية