ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

05:10 م 28/11/2025

سعر اليورو -أرشيفية

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.11 جنيه للشراء، بزيادة 59 قرشًا، و55.35 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا.

بنك مصر: 55.12 جنيه للشراء، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 55.09 جنيه للشراء، بزيادة 58 قرشًا، و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.09 جنيه للشراء، بزيادة 50 قرشًا، و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 48 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 57 قرشًا، و55.39 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشًا.

