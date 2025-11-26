أعلن البنك الأهلي المصري افتتاح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك ضمن جهودهما المشتركة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة للطلاب والمعلمين خاصة في صعيد مصر.

حضر الافتتاح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ومحمد عواره مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفريق التنمية المجتمعية ووليد أحمد مدير الاتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير وأحمد يونس مدير إدارة الشراكات بمصر الخير والدكتور على فتحي رئيس قطاع تطوير الأعمال مصر الخير.

من جانبه أوضح اللواء عماد كدوانى أن جهود التطوير تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة لأبنائنا الطلاب، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ودورهما الفعال في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مؤكدًا أن تعاون هذه المؤسسات مع الأجهزة التنفيذية نجح في إحداث نقلة نوعية بالعديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم.

وأضاف أن المنيا تعتمد بشكل كبير على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن مشروعات تطوير المدارس تمثل نموذجًا واضحًا للتنمية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة.

وقالت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري إن استكمال دعم ملف المنظومة التعليمية في صعيد مصر، يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي في دعم المبادرات التنموية وتطوير البنية التعليمية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير أسفر عن الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا، وشملت تلك الأعمال تجهيز الفصول الدراسية والمعامل والمعدات الأساسية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة التي تضمن توفير بيئة تعليمية مستدامة وبناء مبني بالكامل ليشمل مزيد من الفصول والمعامل لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

وأكدت أبو طالب أن البنك الأهلي المصري يستمر في نهجه الثابت في دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخاصة في صعيد مصر، وتعزيز دوره في مجال التنمية المجتمعية.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إن التعاون الاستراتيجي مع البنك الأهلي المصري ممتد منذ سنوات وقد حقق اهداف قومية في العديد من المجالات خاصة مجال التعليم وأكد أن الهدف الأسمى من هذه الشراكة الاستراتيجية هو توفير بيئة تعليمية يتحقق من خلالها عوامل الأمان والتكنولوجيا الحديثة للطلاب في المدارس المختلفة في قرى مصر.

وأكد الدكتور رفاعي أن المؤسسة تدعم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال المسارات الرئيسية للدولة بكامل التدخلات من التطوير الانشائي للمدارس والتنمية المهنية للمعلمين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب الملتحقين مما يعزز دور شراكة المجتمع المدني لمؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدام.