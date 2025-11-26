بنك CIB يتقدم بمستندات لرفع رأس المال المدفوع بـ3.07 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية تقدم البنك التجاري الدولي بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 30.708 مليار جنيه إلى 33.779 مليار جنيه بزيادة بنحو 3.071 مليار جنيه.

وبحسب بيان للبورصة اليوم، فإنه سيتم إصدار عدد 307.085.100 سهم ( بتوزيع أسهم مجانية ) بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تمويلا من رصيد الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالى المنتهي في 31/03/2025.



وأكدت البورصة المصرية أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.