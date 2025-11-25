قفزة 75% في أرباح بنك القاهرة خلال الربع الثالث من 2025

قفز صافي أرباح بنك القاهرة 75% خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2025) على أساس سنوي إلى نحو 5.113 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من العائد ارتفع 19% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 8.58 مليار جنيه فيما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.63 مليار جنيه.

بنك القاهرة أحد البنوك الحكومية والمملوك لبنك مصر يعد ضمن برنامج الطروحات الحكومية ومن المقرر طرحه في البورصة المرحلة المقبلة أو بيعه لمستثمر استراتيجي.

وارتفع إجمالي محفظة قروض وتسهيلات البنك للعملاء زاد بنحو 8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 210 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وزاد إجمالي رصيد وداع العملاء ارتفع بنحو 13% خلال أول 9 أشر من العام الحالي إلى نحو 379 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 58% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 42% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2025.

جودة الأصول

وبلغت القروض غير المنتظمة 4.7% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 18.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025.

معيار كفاية رأس المال

بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.90% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 19.49% بنهاية سبتمبر 2025