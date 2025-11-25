قفزة بـ 46%.. بنك القاهرة يربح 12.6 مليار جنيه في 9 أشهر

قفزصافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 46% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 12.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

بحسب بيان البنك، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 25% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 25.1 مليار جنيه بدعم زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 22%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 19%.

وفي نفس الوقت ارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 9% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 4.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، فيما زادت الإيرادات التشغيلية إلى 30.6 مليار جنيه مقارنة بـ 25.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بمعدل نمو 22% سنوي.

وأوضح البنك في بيانه أن المصروفات الإدارية ارتفعت خلال أول 9 أشهر من 2025 بقيمة 1.9 مليار جنيه بزيادة 24% على أساس سنوي مقارنة بنهاية سبتمبر 2024.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الأصول زاد بنسبة 11% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 535 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وسجل إجمالي محفظة القروض 251 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بنمو وصل إلى 11% في أول 9 أشهر مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 13.1 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه في قروض الأفراد.

ودائع العملاء

سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 45 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025 لتصل إلى 397 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.

واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 58% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 42% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2025.

جودة الأصول

بلغت القروض غير المنتظمة 4.7% من إجمالي محفظة القروض بنهاية سبتمبر الماضي، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 18.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025.

معيار كفاية رأس المال

بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.90% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 19.49% بنهاية سبتمبر 2025.