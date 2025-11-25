إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:58 ص 25/11/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بتعاملات امس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.68 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.67 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.69 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.72 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.71 جنيه للشراء، و 12.76 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

