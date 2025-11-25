قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات ببنوك مصر
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
سجل سعر الدولار قفزة جديدة مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و15 قرشًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 6 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.