الإتربي يكرم الفائزين من العاملين بالبنك الأهلي في فعاليات التوعية بالأمن السيبراني

كتب : منال المصري

10:50 ص 25/11/2025

كرم محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري الفائزين من العاملين بالبنك في فعاليات التوعية بالأمن السيبراني في إطار دعم جهود التوعية بالأمن السيبراني من خلال مبادرة “حاسب لتتحاسب”، وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني.

وتهدف المبادرة لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي بين العاملين بالبنك وقد احتفل البنك بالفائزين في المسابقات التي عكست مشاركات مميزة من ما يزيد عن 10 آلاف مشارك من العاملين بالبنك في مختلف الفعاليات سواء في تحدي فرسان الأمان أو المسابقة التقنية Capture the Flag الموجهة للعاملين بقطاعات التكنولوجيا المختلفة، وفق بيان البنك اليوم.

وكذلك تجربة غرفة الهروب Escape Room والتي شكلت تحديات تفاعلية للتوعية بالتهديدات والمخاطر السيبرانية الجديدة و بالإضافة للتدريب الإلزامي الذي يخضع له كافة العاملين علي مدار العام مما يعكس وعيا كبيرًا بأهمية حماية المعلومات.

شهدت الفعالية تكريم 30 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات والفروع بالإضافة لثلاثة فرق الفائزة في المسابقة التقنية وذلك بحضور محمد الاتربي الرئيس التنفيذي وسهي التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي وعبير خضر رئيس مجموعة الأمن السيبراني والعديد من قيادات البنك.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود العاملين وحرصهم على تطوير مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني. ويؤكد البنك الأهلي المصري التزامه المستمر بنشر الوعي وتأهيل كوادره لمواجهة التهديدات السيبرانية والتحديات الرقمية المتزايدة

