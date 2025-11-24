بنك قناة السويس يوقّع اتفاقية مع "فيزا" لدعم التحول الرقمي

أعلن بنك قناة السويس توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فيزا العاملة في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف دعم استراتيجية البنك للتحول الرقمي من خلال تقديم حلول دفع متطورة تتجاوز الخدمات التقليدية للبطاقات.

وتشمل الاتفاقية تطوير منتجات رقمية مبتكرة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، وتعزيز منظومة الخدمات المصرفية الرقمية، وفقا لبيان للبنك اليوم.

وفي إطار هذه الشراكة، يستعد بنك قناة السويس لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة بالتعاون مع فيزا، من أبرزها:

1- بطاقة Visa Infinite Privilege الائتمانية

بطاقة Visa Infinite Privilege هي بطاقة ائتمانية توفر لحاملها مميزات استثنائية تأتي بتصميم معدني أنيق يجمع بين القوة والرقي مما يمنح شعور بالفخامة.

صممت البطاقة لتقديم مستوى غير مسبوق من الامتيازات والخدمات لكبار عملاء البنك مما يجمع بين القوة المالية، امتيازات السفر، والخدمات المصممة خصيصاً لتناسب أسلوب الحياة الخاص بكبار العملاء وتُعزز هذه البطاقة استراتيجية البنك في تقديم حلول دفع وتوسيع منتجات البطاقات بما يعكس التزام البنك بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية تناسب متطلبات كبار عملاء البنك.

2- خدمة Visa Flexible Credential:

تُعد Visa Flexible Credential تقنية متقدمة تتيح لحامل البطاقة الوصول إلى مصادر تمويل متعددة – مثل الخصم المباشر، أو الائتمان، أو خيار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" من خلال بطاقة واحدة فقط. كما تتيح للعملاء تحديد قواعد الدفع الخاصة بهم عبر تطبيق الهاتف المحمول، واختيار طريقة الدفع المناسبة لكل نوع من المشتريات.

ويساهم هذا المنتج في تعزيز استراتيجية التحول الرقمي للبنك من خلال تقديم تجربة دفع مرنة تُعزّز ولاء العملاء، وتُمكّن البنك على تطوير عروض مالية أكثر تميزًا وابتكارًا ويعزز مكانة البنك من خلال تبسيط عمليات الدفع لحاملي البطاقات.

قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة فيزا تأتي في إطار خطة البنك الطموحة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع منظومة خدمات الدفع الإلكتروني، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المالي والمصرفي، ويعزز قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة تُثري تجربة عملائنا وتُلبي احتياجاتهم المتغيرة.

وقالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر إن الشركة ملتزمة بدعم البنك في رحلته نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث تقنيات المدفوعات والحلول التي تُسهم في دعم الشمول المالي وتعزيز تجربة العملاء في مصر.