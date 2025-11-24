ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.73 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و54.96 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 54.73 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و54.96 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.61 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.01 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.72 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و54.96 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.73 جنيه للشراء، بزيادة 28 قرشًا، و54.97 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.