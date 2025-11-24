إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:29 ص 24/11/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

