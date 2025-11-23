منال عوض تشارك في الدورة الـ21 لمؤتمر اليونيدو بالرياض

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البئية، في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025.

من جانبها قالت الدكتورة منال عوض، إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأخوية المصرية السعودية تطورًا متلاحقًا، كما أن التعاون مع اليونيدو يحظى باهتمام متزايد من قبل الدولة المصرية، وذلك في إطار الحرص على تنمية القطاع الصناعي في مصر باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن منظمة اليونيدو تقوم حاليًا بتنفيذ 21 مشروعًا في مصر بقيمة إجمالية تزيد على 61 مليون دولار، وذلك في مجالات عدة، منها، تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسور، وتطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي، وتشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر، وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، لا سيما معالجة التحديات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، فضلًا عن المشروعات التي تساهم في تمكين المرأة في مجال الصناعة.

