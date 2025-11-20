وجه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري اعتذارا لجمهور النادي الأهلي، وقال إن الفيديو المتداول -الذي تحدث فيه عن الأهلاوية والتعليم- تم اجتزاؤه والتلاعب به لإظهاره في غير سياقه.

وأوضح أبو الفتوح في منشور له على فيسبوك أن حديثه كان: "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين"، مضيفا: كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الاندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وأضاف يحيى أبو الفتوح أن ما تم تداوله من مقطع جاء في سياق مداعبة غير مقصودة عقب تبادل التهنئة بين شخصين، وتم إخراجه من سياقه الطبيعي، ما تسبب في سوء فهم غير مقصود.

وتابع: أؤكد كامل احترامي وتقديري للنادي الأهلي العريق وجماهيره، وكذلك لجميع الأندية المصرية وجماهيرها، التزامًا بالنهج الذي اتبعه دائمًا في كل مراحل عمله وحياته العامة.

وأكد أبو الفتوح أنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بتصوير ونشر المقطع دون إذنه، "وسيتم متابعة الأمر قانونيًا حفاظًا على الحقوق ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات".

أبو الفتوح: جزء كبير من عائلتي وأصدقائي أهلاوية

وفي نهاية البيان، جدد يحيى أبو الفتوح تأكيده على أنه لم يقصد مطلقًا الإساءة إلى جماهير النادي الأهلي، التي قال إن عددا كبيرا من أفراد عائلته وأهله وأصدقائه ينتمون إليها، مؤكدا أن الاحترام المتبادل سيظل هو الأساس في كل تعاملاته.

وأضاف "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من قام بنشره حيث أنني لم أقصد الإساءة إلى جماهير الأهلي الغفيرة المحترمة".