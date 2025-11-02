ودائع عملاء البنوك بالعملات الأجنبية ترتفع لـ63.6 مليار دولار بسبتمبر

ارتفع رصيد ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بالبنوك- باستثناء البنك المركزي- بنحو 0.7% خلال سبتمبر على أساس شهري إلى نحو 63.6 مليار دولار مقارنة بنحو 63.1 مليار دولار بأغسطس.

وتنقسم الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع جارية أي قصيرة الأجل من يوم إلى سنة وودائع غير جارية أي متوسط وطويلة الأجل من سنة إلى فوق.

وتتضمن ودائع العملاء من العملات الأجنبية شركات قطاع الأعمال العام وشركات قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي أي الأفراد العاديين.

تفاصيل الودائع الجارية

استحوذت الودائع الجارية على نحو 24.6% من إجمالي ودائع العملاء بالنقد الأجنبي، مسجلة 15.65 مليار دولار.

ودائع قطاع الأعمال العام: انخفضت بنحو 4.4% خلال سبتمبر إلى 850.5 مليون دولار من نحو 890.3 مليون دولار في أغسطس.

ودائع قطاع الأعمال الخاص: انخفضت بنحو 0.8% خلال سبتمبر إلى نحو 10.57 مليار دولار مقابل نحو 10.48 مليار دولار في أغسطس.

ودائع الأفراد: تراجعت بنحو 1.6% خلال سبتمبر إلى نحو 4.22 مليار دولار من نحو 4.29 مليار دولار في أغسطس.

تفاصيل الودائع غير الجارية

استحوذت الودائع غير الجارية أي متوسطة وطويلة الأجل على 75.4% من ودائع البنوك مسجلة 47.92 مليار دولار.

ودائع قطاع الأعمال العام: ارتفعت بنحو 1.2% خلال سبتمبر إلى نحو 3.2 مليار دولار من نحو 3.16 مليار دولار في أغسطس.

ودائع قطاع الأعمال الخاص: زادت بنحو 3% خلال سبتمبر إلى نحو 10.82 مليار دولار من نحو 10.49 مليار دولار في أغسطس.

ودائع الأفراد: ارتفعت بنحو 0.4% خلال سبتمبر إلى 33.9 مليار دولار من 33.76 مليار دولار في أغسطس.