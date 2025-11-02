5 مرشحين لخلافة باول في رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.. ماذا نعرف؟

تقترب نهاية ولاية جيرو بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- من الانتهاء في مايو المقبل وسط 5 مرشحين محتملين لخلافته بالمنصب، وفق ما نشره بعض المواقع العالمية.

كان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية كشف عن 5 مرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومن المرجح الإعلان عن اسمه قبل نهاية العام الحالي.

شهدت فترة جيرو باول شد وجذب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلت إلى التوعد بإقالته من منصبه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في حال عدم الإنصات لخفض سعر الفائدة.

توعد ترامب بإقالة جيروم باول الذي يتمتع باستقلالية عن حكم الرئيس وفقا للقانون الأمريكي مررا بإقالته من منصبه في حال عدم خفض سعر الفائدة.

يرى ترامب أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تقليل تكلفة الدين على أمريكا فيما قرار خفض الفائدة الذي يعد حق أصيل للبنوك المركزية دون تدخل يخضع إلى عدة معايير منها السيطرة على الضغوط التضخمية.

أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين تقليص قائمة المرشحين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خمسة مرشحين، وصرح الرئيس دونالد ترامب بأنه من المرجح تسمية البديل بحلول نهاية العام وفق ما نشرته سي إن بي سي.

من المرشحين الخمسة؟

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قال بيسنت إن المرشحين النهائيين هم محافظا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان.

ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك ريك ريدر، وفقًا لعدة وسائل إعلام.

وقال بيسنت، الذي كانت تُشاع عنه أيضًا أنه مرشح بارز، إنه يُجري مقابلات، ويتوقع إجراء جولة أخرى قبل تقديم "قائمة جيدة" لترامب بعد عطلة عيد الشكر.

وأضاف ترامب، الذي تحدث أيضًا للصحفيين يوم الاثنين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أنه يتوقع تسمية بديل بحلول نهاية العام.



ولاية باول لن تنتهي حتى مايو بعد ذلك، يُمكن لباول إما التنحي عن منصبه كليًا أو الاستمرار في منصبه كعضوا في مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي حتى عام 2028.

كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه قبل الأخير من 2025 الأسبوع الماضي إلى 3.75% و4% وسط تباطؤ معدل التضخم.

تعينات ترامب في الفيدرالي

كان ترامب ثلاثة أعضاء في مجلس المحافظين المُكوّن من سبعة أعضاء: والر وبومان، بالإضافة إلى ستيفن ميران، الذي سيشغل فترةً متبقيةً تنتهي في يناير.



من غير المُتوقع إعادة تعيين ميران، الذي عُيّن في سبتمبر رئيسًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين.



وقد دافع عن سياسة تيسير السياسة النقدية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

إذا اختار باول مغادرة الاحتياطي الفيدرالي، فسيُصبح لدى ترامب أربعة أعضاء مُعيّنين.

لم يُفلح ترامب حتى الآن في مُحاولة إقالة الحاكمة ليزا كوك من المجلس، وفق سي إن بي سي.

تشير هذه الأسماء إلى أنه بغض النظر عن هوية المرشح، فمن المرجح أن يشهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغييراتٍ كبيرةً العام المقبل.



ووفقا لموقع أيه بي سي الأمريكي، فقد نشر بيسنت، الذي يقود البحث عن بديل لباول، الشهر الماضي انتقادات واسعة النطاق للاحتياطي الفيدرالي وبعض السياسات التي انتهجها منذ الأزمة المالية العالمية الكبرى في 2008-2009 وحتى جائحة كورونا.

في غضون ذلك، كرر ترامب يوم الاثنين هجماته المتكررة على باول، متهمًا إياه بالبطء في خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب، في إشارة إلى باول: "لدينا شخص ليس ذكيًا على الإطلاق في الوقت الحالي.

كان ينبغي أن يكون سعر الفائدة أقل بكثير، وفي وقت أقرب بكثير".

تنتهي فترة ولاية بأول جيروم كرئيس في مايو المقبل، لكنه قد يبقى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كواحد من سبعة محافظين حتى يناير 2028، وهي خطوة غير عادية ولكنها ليست غير مسبوقة تمامًا.



ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تحرم ترامب من فرصة ترشيح محافظ آخر لعدة سنوات.

مع ذلك، عيّن ترامب الحاكم الحالي ستيفن ميران في 16 سبتمبر لإنهاء فترة ولايته المتبقية التي تنتهي في 31 يناير المقبل.

ويمكن لترامب ترشيح مرشحه ليحل محل باول في هذا المنصب، ثم ترقيته إلى رئاسة المجلس في مايو بعد تنحي باول.

ماذا نعرف عن 5 مرشحين؟

يشغل هاسيت حاليًا منصب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكان أيضًا مستشارًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، ومدافعًا دائمًا عن سياسات الإدارة على شاشات التلفزيون.



ويقول بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي إن ولائه الطويل للرئيس قد يمنحه أفضلية.

وارش مستشار اقتصادي سابق في إدارة جورج دبليو بوش، وعُيّن في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عام 2006 عن عمر يناهز 35 عامًا، مما جعله أصغر حاكم في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي.



غادر المجلس عام 2011، وارش الآن زميل في مؤسسة هوفر ومحاضر في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.

عُيّن والر في الاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب عام 2020، وسرعان ما أثبت جدارته كصوت مستقل.



بدأ الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة في يوليو، وعارض في ذلك الاجتماع تخفيضًا بمقدار ربع نقطة مئوية، عندما قرر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.



لكنه صوّت لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في سبتمبر، إلى جانب عشرة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي، بينما عارض ميران خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية.

ميشيل بومان هي نائبة رئيس هيئة الرقابة في الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعلها أعلى جهة تنظيمية مصرفية في البلاد.



عيّنها ترامب عام 2018، وقبل ذلك كانت مفوضة بنك ولاية كانساس.



كما عارضت بومان خفض أسعار الفائدة في يوليو، ثم صوّتت مع زملائها الشهر الماضي لخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

يتمتع رايدر بخبرة واسعة في الأسواق المالية مقارنةً بأي من المرشحين، وعمل في شركات وول ستريت منذ عام 1987.



انضم رايدر إلى بلاك روك عام 2009 وينصب تركيزه على الدخل الثابت، ويشرف على إدارة أصول تُقدر قيمتها بنحو 2.4 تريليون دولار.