المركزي يبيع أذون خزانة مقومة باليورو غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري إعادة بيع أذون خزانة مقومة باليورو أجل سنة "364 يوما" بقيمة 600 مليون يورو غدا الاثنين قد حان أجلها، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

في أغسطس الماضي باع المركزي أذون خزانة بقيمة 591.7 مليون يورو بسعر عائد 2.25%.

يعمل البنك المركزي منذ 2012 على إعادة بيع أذون خزانة مقومة بالدولار واليورو مع قرب أجل كل أذون فيها بعدد 7 عطاءات من الدولار وعطاءين من اليورو.